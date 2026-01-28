Çukurova Belediyesi'nde kriz: İşçiler alacakları için eylem yaptı - Son Dakika
Çukurova Belediyesi'nde kriz: İşçiler alacakları için eylem yaptı

28.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:49
Çukurova Belediyesi'nde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen alacakları ve tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle eylem düzenledi. İşçiler, her birinin yaklaşık 194 bin TL alacaklarının bulunduğunu belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.

Adana'da sendika üyesi Çukurova Belediyesi işçileri, aylardır ödenmeyen alacakları ve tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle Çukurova Belediyesi binası önünde eylem yaptı. İşçiler, belediye yönetimine tepki gösterirken, sendika adına yapılan açıklamada, "Her bir işçinin yaklaşık 194 bin TL alacağı" olduğu belirtildi.

Çukurova Belediyesi'nde çalışan işçiler aylardır ödenmeyen alacakları için belediye binası önünde bir araya geldi. Yaklaşık 150 kişilik grup yönetime tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Sendika adına yapılan açıklamada, Çukurova Belediyesi iştiraki olan Çukurova İmar A.Ş. ile 2024 yılı Mart ayında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 2024 ve 2025 yıllarına ait işçilerin ekonomik ve sosyal haklarının belirlendiği hatırlatıldı. 2024 yılında yaşanan gecikme ve eksik ödemelere rağmen ücretlerin toplu sözleşme hükümlerine uygun şekilde ödendiği ifade edilirken, 2025 yılı itibarıyla belediye yönetiminin mali durumu gerekçe göstererek sözleşme hükümlerini uygulamama yönünde tutum aldığı belirtildi.

Açıklamada, belediye yönetiminin toplu iş sözleşmesinin iptali için dava açtığı, ancak mahkemenin belediyenin gerekçelerini haklı bulmayarak davayı reddettiği vurgulandı. Buna rağmen işçi alacaklarının ödenmediği ve sürecin uzatıldığı kaydedildi.

İşçilere göre, toplu sözleşme hükümleri gereği 2025 yılı için her bir işçinin aylık 10 bin TL olmak üzere 11 aylık alacağı bulunuyor. Ayrıca 2024 ve 2025 yıllarına ait sendika ikramiyelerinin de bugüne kadar ödenmediği belirtilirken, her bir işçinin belediyeden olan toplam alacağının yaklaşık 194 bin TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Sendika ve işçiler olarak bugüne kadar büyük bir fedakarlık gösterdiklerini dile getiren çalışanlar, bu iyi niyetin karşılık bulmadığını, aksine suistimal edildiğini belirtti. Açıklamada, işçilerin emeği üzerinden belediyenin mali sorunlarının sürekli ötelenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Öte yandan, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlamasının üzerinden 40 günden fazla süre geçmesine rağmen yalnızca yer, gün ve saat tespit toplantısı yapıldığı, herhangi bir somut ilerleme sağlanmadığı kaydedildi. Bu durumun, belediye yönetiminin süreci yeterince ciddiye almadığını gösterdiği ifade edildi.

Basın açıklamasının sonunda Çukurova Belediyesi yönetimine çağrıda bulunan işçiler, biriken alacakların derhal ödenmesini ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin samimi ve çözüm odaklı şekilde sürdürülmesini istedi. İşçiler, haklarını alana kadar sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. - ADANA

