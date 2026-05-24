Adana'da ulaşım fiyatlarına tepki: "Dört kişilik aile yolculuk edemez hale geldi"

24.05.2026 09:29  Güncelleme: 09:38
Adana'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası dolmuş fiyatları 42 TL'ye, öğrenci ücreti 25,50 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar, artan maliyetlerin bütçelerini zorladığını belirterek yetkililere fiyatların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Adana'da toplu taşıma ücretlerine yapılan son zamların ardından dolmuş fiyatlarının bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar, Şoförler Odası ve ilgili kurumlara fiyatların düşürülmesi için çağrıda bulundu. UKOME tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesine göre dolmuşlarda elektronik kart ile sivil yolcu ücreti 42 TL'ye, öğrenci ücreti ise 25,50 TL'ye yükseldi. Elektronik kartı olmayan vatandaşlar için nakit (araç kartı) ödemelerde biniş ücretinin 55 TL olarak belirlenmesi ise özellikle nakit ödeme yapan yolcuların tepkisini çekti.

Vatandaşlar, artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ederken, özellikle dar gelirli ailelerin kent içi ulaşımda büyük zorluk yaşadığını dile getirdi. Dolmuş ücretlerinin çevre illere kıyasla daha yüksek olduğunu savunan vatandaşlar, yetkililerden fiyat tarifesinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"Dört kişilik bir ailenin çarşıya gidip gelmesi çok pahalı"

Kent içi ulaşımda dolmuş fiyatlarının komşu illere göre yüksek olduğunu ifade eden Şenol Öcal isimli vatandaş, "Dolmuş ücretleri hakkında hiç iyi düşünmüyorum, bu vatandaşa yazık. Dört kişilik bir ailenin çarşıya gidip gelmesi dünyanın parası tutuyor. Petrole zam geliyor ama kurumlarda elini biraz vicdanına koysun" dedi.

Çevre illerdeki fiyat politikasının Adana'ya göre daha makul olduğunu belirten Öcal, "Diğer illerle karşılaştırdığımızda ücretler çok fark ediyor. Mesela Mersin gibi bir yerde ulaşım buradan daha ucuz. Yüksek fiyatlar bütçemizi çok etkiliyor. Bazen ailece bir yere gezmeye gitmeye kalksak gidemiyoruz. Maaşımızdan geriye bir şey kalmıyor, artık işlerimizi tek başımıza gidip halletmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kartım olmadığı için Dağlıoğlu'ndan buraya yürüyerek geldim"

Toplu taşıma ücretlerinin yüksekliği nedeniyle dolmuş kullanamadığını ve uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldığını anlatan Ebru Karaduman ise yetkililerden indirim talebinde bulundu. Nakit biniş ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirten Karaduman, "Ücretler bence çok pahalı, kent kartımız olmazsa dolmuşa binemiyoruz. Ben şu an Dağlıoğlu Mahallesi'nden buraya kadar yürüyerek geldim" diye konuştu.

"Bu durum bütçemizi bayağı etkiliyor"

Toplu taşımada indirim yapılmasını talep eden Karaduman, özellikle engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkıda bulunulmasını istedi. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen bütçesini dengelemeye çalıştığını belirten Karaduman, dolmuş ücretlerinin yüksekliği nedeniyle mağdur olduğunu aktardı. Belediye otobüsünü beklemek zorunda kaldığını ifade eden Karaduman, "Bu durum bütçemizi bayağı etkiliyor. Rahatsız bir insan olmama rağmen, normal dolmuşları kullanamadığım için evime bile yürüyerek gitmek zorunda kalıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
