Adana'da Gençler Sıcaktan Bunalınca Sulama Kanallarına Akın Etti

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Adana'da sıcaktan bunalan gençler bayramın ikinci gününde de sulama kanallarına akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yaz aylarının gelmesiyle kentte sıcak hava etkisini sürdürüyor. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu Adana'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında suya giren gençler, sıcak havada bayramda evde oturmaktan sıkıldıklarını ifade etti. - ADANA