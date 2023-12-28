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Adana'da Kadın Emeği Pazarı Dördüncü Kez Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Kadın Emeği Pazarı Dördüncü Kez Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, kadın kooperatifleri ve üreticilerin el emeği ürünlerini sergiledi. Pazarda takı, örgü, dikiş, seramik gibi birçok ürün satışa sunuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 2023 yılında toplam 320 satış standı kurmayı planlıyor.

Adana\'da Kadın Emeği Pazarı Dördüncü Kez Düzenlendi
28.12.2023 - 12:41,
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından, üreten kadınların emeklerinin sergilendiği Kadın Emeği Pazarı'nın dördüncüsü düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; kadın kooperatifleri, kadın girişimciler ve kadın üreticilerin kendi imkanları ile ürettiği, el emeği hediyelik ürünleri, Kadın Emeği Pazarı'nda dördüncü kez Adanalıların ziyaretine açtı.

"Ürettikçe Hep Güçlü" sloganıyla kurulan ve Adana'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile kadın üreticilerinin katılımıyla dördüncü kez açılan Kadın Emeği Pazarı, Mahfesığmaz Mahallesi ve Turgut Özal Bulvarı'nda ziyaretçilerini ağırladı. "Kadın Emeği Pazarı" ile el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, el yapımı çanta, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli ürünler satışa sunuldu. El emeği ürünlerinin yer aldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, sevdiklerine özgün hediyeler almak için Kadın Emeği Pazarı'nda alışveriş yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde toplam 320 satış standı kurarak, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oldu. - ADANA

Kaynak: İHA
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