Adana\'da Kanallarda Cankurtaran Nöbeti

Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarından endişe duyan mahalle sakinleri ise gönüllü 'Cankurtaran' ekibi kurarak çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutuyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, yüzde 90'a varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 derecenin üzerine çıkıyor. Bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen çocuklar ve gençler ise serinlemek için sulama kanallarına girerek canlarını hiçe sayıyor.

Mahalleli gönüllü ekip kurdu

Her yıl onlarca kişinin sulama kanallarında boğularak yaşamını yitirmesi üzerine merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde gençlerden oluşan gönüllü ekip, dönüşümlü olarak sulama kanalı çevresinde devriye görevi yapıyor. Kanal kenarında nöbet tutan ekip, özellikle yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkararak güvenli alanlara yönlendiriyor.

Mahalle sakinleri, tek amaçlarının yeni acıların yaşanmasını önlemek olduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını sulama kanallarından uzak tutmalarını istiyor.

"Yüzme bilmeyenler bu suya girmesin"

Mahalle sakinlerinden Yunus Oğuz, "Mahallemizin gençleri yüzme bilmeyenleri kurtarıyor. Bu sene çok fazla kişi suda boğuldu. Dört gözle burayı bekletiyoruz. 10 kişiyi burada bu çocuklar bu sene kurtardı. Yüzme bilmeyenler bu suya girmesin" dedi.

"Hem aktivite yapıyoruz hem de çocukları kurtarıyoruz"

Cankurtaran Celal Alpay ise, "Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor, arkalarından atlıyoruz. Biz de kendi bünyemizde böyle bir çözüm bulduk. Burada hem aktivite yapıyoruz hem de çocukları kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada yüzme bilmeyen boğulur"

Sulama kanalında yüzen gençlerden Alperen Yılmaz, "Hava çok sıcak, sulama kanalına girip serinliyoruz. Buraya yakın havuz yok. Paramız yok, kendi imkanlarımızla burada serinliyoruz. Yüzmeyi biliyoruz, boğulmaktan korkmuyoruz. Burada yüzme bilmeyen boğulur" diye konuştu. - ADANA