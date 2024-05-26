Adana'da Kelek Karpuz Tartışması: İade Talebi Kabul Edilmedi - Son Dakika
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Adana'da Kelek Karpuz Tartışması: İade Talebi Kabul Edilmedi

Adana\'da Kelek Karpuz Tartışması: İade Talebi Kabul Edilmedi

Adana'da kelek karpuzun 'ayıplı mal' sayılması ve iadesinin mümkün olduğu duyurulması üzerine bir vatandaş karpuzu iade etmek istedi ancak pazarcıyla tartışma çıktı. Tüketiciler Birliği yetkilileri, kelek karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' sayıldığını ve tüketicinin değişim veya iade talep edebileceğini belirtti. Adana'da daha önce de kelek karpuz nedeniyle bir kişi bıçaklanmıştı. Bazı pazarcılar ise 'garantili' karpuz ve kavun satışına başladı.

26.05.2024 10:06
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Adana'da kelek karpuzun "ayıplı mal" sayılması ve satan esnafa iadesinin mümkün olduğu duyurulması üzerine pazardan aldığı karpuz kelek çıkan bir vatandaş karpuzu iade etmek istese de pazarcı karpuzu almayıp elinde bıçakla tartışma çıkardı

Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri market, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Görünümüyle iştah kabartan başta karpuz, kavun gibi sofraların vazgeçilmez tatlarına ilgi arttı. Son günlerde tezgahta taze, olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun evde servis etmek için dilimlendiğinde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu. Tüketiciler Birliği yetkilileri, yetişmemiş, 'kelek' karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olmasından dolayı tüketicinin, satıcıdan ürünün değişimini veya parasını talep edebileceğini duyurdu.

Türkiye'de karpuz üretiminde ve tüketiminde önemli bir yere sahip olan Adana'da da benzer sorunlar yaşanıyor. Kelek karpuz nedeniyle Adana'da 2019 yılında bir kişi bıçaklanmıştı.

Özcan Eskiyürek'te bir gün önce aldığı karpuz kelek çıkınca "ayıplı mal" olduğu için karpuzu aldığı merkez Seyhan ilçesinde kurulan semt pazarına gitti. Eskiyürek, karpuzu iade etmek istedi. İade talebini kabul etmeyen pazarcı esnafı, elinde bıçakla "Para vereceksin, ben para veriyorum. İyi karpuz istiyorsan, gideceksin kilosu 20 TL'ye karpuz alacaksın. Bir karpuza 150-200 TL vereceksin ki o zaman iyi karpuz yiyeceksin" dedi. Pazarcı esnafının sert tepkisi üzerine neye uğradığını şaşıran yaşlı adam, daha sonrasında ise 'iade garantili' karpuz sattığını söyleyen başka bir karpuz esnafından alışveriş yaptı. Pazarda ayrıca bazı esnafların 'garantili' ibaresiyle karpuz ve kavun satışına başladıkları görüldü.

Karpuz iadesi talebi kabul görmeyen Eskiyörük, "Dün aldığım karpuzu eve götürüp kestiğimde 'kelek' çıktı. Bugün aldığım pazarcıya getirerek gösterdim ve iade etmek istediğimi söyledim. İade kabul etmediler. Üzerine de birçok laf söylediler. İade bedelini ödemediği gibi, başka bir karpuz ile değiştirme talebim de kabul görmedi. 'Ayıplı mal' bunlar. Karpuzu gece değil de gün içinde kesseydim aynı gün içinde getirirdim. Ancak maalesef kabul etmiyorlar" dedi.

Müşterileri mağdur etmemek için iade garantili karpuz ve kavun sattığını belirten karpuz üreticisi İshak Kaya ise, "Karpuz ve kavun fiyatları çok uygun. Kilosu 10 TL. Müşteriye iade garantili veriyoruz. Müşteri alıyor, eve götürüyor, kesiyor. 'Kelek' çıkıyor beğenmiyor. Biz geri iade alıyoruz. Ama benim ürünüm 'ayıplı' değil. Karpuz da garantili, kavun da garantili. Yüzde yüz garantili. Kesmece veririm, kestirmeden alıp beğenmezse de geri getirir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kelek Karpuz Tartışması: İade Talebi Kabul Edilmedi - Son Dakika

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