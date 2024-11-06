Adana'da Kule Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti

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Katliam gibi zincirleme kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

(ADANA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat çalışmaları sırasında kule vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü Bülent T. hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan İlçesi Karakuyu Mahallesi'nde TOKİ inşaat çalışmaları sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörünün ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kule vinç operatörü Bülent T. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.