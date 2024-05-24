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Adana'da kurbanlık kilogram fiyatları belli oldu.

Adana'da Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaş koyunun kilogram fiyatını 250 TL, keçinin 200 TL, tekenin 230 TL, büyük baş tosunun 250 TL, düvenin ise 230 TL olarak belirledi.

Kesim fiyatı ise küçük baş için 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 4 bin TL olarak belirlendi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 15 TL oldu. - ADANA