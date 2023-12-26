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Adana'da lösemi hastası çocuklar yapay karla sevindi - Son Dakika
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Adana'da lösemi hastası çocuklar yapay karla sevindi

Adana'da lösemi hastası olan 10 yaşındaki Nisan, hiç kar görmediğini söyleyince hastane yönetimi tarafından düzenlenen organizasyonla yapay karla sevindi. Hastanede tedavi gören 20 lösemili çocuk bir araya gelerek oyunlar oynadı ve yapay karla eğlendi. Nisan, bu deneyimi çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise lösemili çocukların zorlu tedaviler gördüğünü vurgulayarak toplumun bu hastalığın bilincinde olması gerektiğini söyledi.

Adana\'da lösemi hastası çocuklar yapay karla sevindi
26.12.2023 - 09:37,
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Adana'da lösemi hastası 10 yaşındaki Nisan, hiç kar görmediğini doktoruna söyleyince doktoru ve hastane yönetimi küçük kızın isteğini mizansen de olsa yerine getirdi. Tedavisi devam eden lösemili çocuklar için organizasyon yapan hastane yönetimi, lösemili çocukları yapay kar ile sevindirdi.

1 yıldır Acıbadem Adana Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Nisan Sortekin, kontrol için geldiği doktoru Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen'e hiç kar görmediğini söyledi. Prof. Dr. Antmen ise hastane yönetimi ile görüşüp Nisan'ın hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Yapay kar ile sevindiler

Acıbadem Adana Hastanesi, lösemili çocuklara yeni yıl öncesi özel bir organizasyon hazırladı. Nisan Sortekin'in yanı sıra hastanede tedavi gören 20 lösemili çocuk bir araya geldi. Çocuklar önce oynadı, daha sonra da yapay kar ile gönüllerince eğlendi.

"Çok eğlendim"

Nisan Sortekin, "Hiç kar görmemiştim. Bugün çok mutlu oldum, beni mutlu eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Onlar ne istese az"

Prof. Dr. Bülent Antmen ise lösemili çocukların çok ağır tedaviler gördüğünün altını çizerek, "Bu çocuklarımız çok zorlu tedaviler görüyor. Onlar ne isterse az bile, böyle bir şeyi Nisan benden isteyince hastane yönetimine bildirdim ve böyle bir organizasyonu hazırladık. Bütün çocuklar çok eğlendi. Toplumumuzun bu hastalığın bilincinde ve farkında olması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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