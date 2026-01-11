Vatandaşın çamur ve toz isyanı

Adana'da Sarıçam Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan mahallede, lüks apartmanlar yapılmasına rağmen bir türlü yolunun yapılmamasına vatandaş isyan etti.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elifsu Uludağ Mahallesi'nde lüks apartmanlar yükselirken, yollar bir türlü yapılmadı. Sarıçam Belediyesi hizmet binasının hemen arkasında bulunan mahallede vatandaşlar, yağmur yağdığında çamurdan, güneşli havalarda ise yoğun tozdan adeta perişan oluyor.

Yol yapılmadığı için günlük yaşamın felç olduğunu belirten mahalle sakinleri, defalarca başvurmalarına rağmen belediyeden somut bir adım atılmadığını söylüyor. En dikkat çeken detay ise yaşanan sorunun, Sarıçam Belediyesi'nin hemen arka sokağında yaşanması.

"Yolu herkes kullanıyor ama haritada bile yok"

Mahalle sakinlerinden Fatih Ökkü, duruma tepki göstererek, "Belediyemiz çalışmıyor. Defalarca uyardık ama burası hala böyle. Belediyenin hemen arkasında olmamıza rağmen kimse ilgilenmiyor" dedi.

Bir yıldır mahallede yaşayan Ali Demir ise yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Buraya taşınalı 1 sene oldu, yol 1 senedir aynı. Motosikletim var ama kullanamıyorum. Belediyenin hemen arkası ama tam bir ironi yaşanıyor. Bu yol kuryelerin haritasında bile yok. Herkesin kullandığı yol ama resmiyette yok sayılıyor."

"Ekmeğe gidip gelmek bile çile"

Filiz Şahin de günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını belirterek,

"Yollarda yürüyemiyoruz. Ekmeğe gidip gelmek bile çile. Belediyeye başvuruyoruz, 'geleceğiz, yapacağız' deniyor ama ortada bir şey yok. Hep böyle mi olacak" diyerek tepki gösterdi. - ADANA