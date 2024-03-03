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Adana'da Mart ayında yaz havası

ADANA - Adana'da Mart ayında termometreler 25 dereceyi gösterdi, yaz havası yaşayan vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Adana'da Mart ayının başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Öte yandan kentteki park ve bahçelerde yer alan termometreler ise 25 dereceyi gösterdi. Mart başında adeta yaz mevsiminin yaşandığı Adana'da vatandaşlar parklara ve mesire alanlarına akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte yeşil alanlarda oyun oynadı, evcil hayvanlarını gezdirdi, piknik yaptı ve ailece vakit geçirdi.

Sıcak havayı fırsat bilip ailesiyle birlikte uçurtma uçurmaya gelen Melik Azad Tekin, "Adana sıcağında hep beraber çıkalım dedik, toplandık, kardeşlerimi alıp geldim. Uçurtma uçururuz hem de vakit geçirmiş oluruz diye düşündük. Mart ayının başındayız, kışı hiç görmedik, yazın sıcaklığını şimdiden hissediyoruz" dedi.

Sınıf olarak toplandıklarını ve piknik yaptıklarını belirten Fethiye Karapınar ise, "Hava çok güzel, biz de bu güzel havayı değerlendirmek istedik dolayısıyla sınıfça, çocuklarımızla piknik yapmaya geldik. Çocuklarımıza top aldık, onlarla oyunlar oynayıp vakit geçireceğiz. Değişik bir gün olsun istedik, onların da bu güzel havada evde kapalı kalmalarını istemedik" diye konuştu.