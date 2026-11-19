Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da bu sene narenciye ürünlerinde bolluk yaşanıyor. Kent genelinde portakaldan 670 bin ton, mandalinadan 1 milyon 165 bin ton, limondan ise 710 bin rekolte bekleniyor. Bu sene yaşanan bolluk nedeniyle şuanda portakalın dalında kilogramı 5-6 lira, mandalina 1-2 liradan alıcı bulurken mayer cinsi limon ise kimse tarafından alınmıyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla Karadeniz'de gemilerin vurulması ve gemi trafiğinin önce kapanması, ardından da kademeli olarak azaltılmış şekilde açılmasıyla narenciye ürünleri ihraç edilemedi. Talepten fazla ürün yetişince de tonlarca ürün dalda kaldı.

"Savaş bizi mağdur etti"

50 dönüm bahçedeki ağaçlarını kesen çiftçi Necati Polat, savaşın çiftçileri etkilediğini anlatarak, "Ukrayna ile Rusya savaşından ve gemilerin gitmemesinden dolayı bu sene mal elimizde kaldı. Piyasada erkenci mandalina çok olduğundan dolayı iç piyasa bunu tüketemedi. Savaşın bu kadar uzun süreceğini ve bizi böyle etkileyeceğini tahmin etmiyorduk. Gemilerin vurulmasından dolayı bizi bayağı etkiledi" ifadelerini kullandı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise geç hasat edilen mandalina ve portakalın çiftçiye bir umut ışığı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye narenciye üretiminin yüzde 41'i Adana'dan karşılanmakta. İlimizde ağustos ayından mayıs ayına kadar narenciye hasadı var. Bu yıl Karadeniz'de gemi trafiğinin kapalı olması ve tırlarla yurt dışına ürün az gitmesinden dolayı erkenci cins limon ve mandalinalar ağaçta kaldı. Şuanda hasat yapılmıyor. Karadeniz'de gemi trafiği yavaş yavaş açılmaya başladı. Portakalda ve geççi mandalinada bir umut ışığı gözüküyor ama erkenci meyveleri ağaçta bıraktık."