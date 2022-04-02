Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

02.04.2022 00:58

Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu Türkmenbaşı bağlantısı açıldı, Alparslan Türkeş Bulvarı bağlantısı kapandı trafik kilitlendi Adana'da otoyol bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle bazı yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkmenbaşı bağlantısı açıldı, Alparslan Türkeş Bulvarı bağlantısı kapandı trafik kilitlendi

ADANA - Adana'da otoyol bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle bazı yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Türkmenbaşı otoyol bağlantısı açıldı ancak önceki dönem yapılan protokol gereği yeni otoyol bağlantı yolunun açılmasına istinaden Kasım Ener - Alparslan Türkeş ve Tellidere - Mavi Bulvar otoyol bağlantıları bugün Karayolları tarafından kapatıldı. Kararın ardından otoyol bağlantı yolunda giriş çıkışlar bariyerle kapatılırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolun kapatılmasından habersiz olan sürücüler uygulamaya tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, sorunun çözümü için Karayolları ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

YORUMLAR
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2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı 2 yıl önce kazayı kıl payı atlatan köpek bu kez kurtulamadı KGM'den TAG Otoyolu Kasım Ener ve Tellidere-Mavi Bulvar bağlantı yollarının kapatılmasıyla ilgili açıklama KGM'den TAG Otoyolu Kasım Ener ve Tellidere-Mavi Bulvar bağlantı yollarının kapatılmasıyla ilgili açıklama

Alparslan Türkeş, TEM Otoyolu, Türkmenbaşı, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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