Adana'da Sivil Toplum İftar Buluşması

16.03.2026 19:24
Adana'da ASİM tarafından düzenlenen iftar programında sivil toplum ve eğitim temsilcileri bir araya geldi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) tarafından Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar programı, kentin mülki idare, akademi, eğitim ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Adana Öğretmenevi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri yoğun katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, katılımcılara teşekkür ederek, birlik vurgusu yaptı. Sarıgeçili, "Aynı sofrada birlik, aynı duada kardeşlik şiarıyla bir araya geldiğimiz bu müstesna akşamda gönül bağlarımızı bir kez daha tazeliyoruz. Ramazan'ın bereketini, dayanışmanın eşsiz ruhuyla birleştirdiğimiz bu masalarda Adana'mızın sivil toplum gücünü paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bizleri aynı sofrada buluşturan Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

ASİM Başkanı Mehmet Coşkun ise, sivil toplum kuruluşlarının kent dinamikleri açısından taşıdığı öneme değindi. Coşkun, "ASİM ailesi olarak Ramazan ayının birleştirici ve rahmet dolu ikliminde sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri ve kent protokolümüzle omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kardeşlik bağlarımızı perçinleyen bu güzel iftar sofrasına ev sahipliği yapan Eğitim-Bir-Sen ailesine ve katılımlarıyla gücümüze güç katan tüm davetlilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de konuşmasında Ramazan ayının toplumsal hayattaki yerine ve sivil toplumun önemine dikkat çekti. Kaymakam İnci, "Ramazan ayı yardımlaşma, hoşgörü ve kaynaşma duygularının en üst seviyeye ulaştığı bereketli bir zaman dilimidir. Bugün burada, devletimizin kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımızın böylesine güçlü bir bağ ve uyum içinde tek bir sofrada buluşması kentimiz adına gurur vericidir" dedi.

Akşam ezanıyla birlikte açılan oruçların ardından program, edilen dualar ve kent gündemine dair karşılıklı istişarelerle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Orkun Kökçü’den ağızları açık bırakan gol Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Samsunspor galibiyeti 903’te hatırladı Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
18:24
Fenerbahçe Osimhen’i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
