Adana\'da Sulama Kanalları Serinleme Noktası Oldu

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle birlikte birçok vatandaş çareyi sulama kanallarında serinlemekte buldu. Tehlikeli olmasına rağmen tercih edilen kanallar, kentte adeta alternatif havuz haline geldi.

Her yıl onlarca insanın öldüğü sulama kanalları tehlikeli olmasına rağmen Adana'nın sıcağında adeta kaçış noktası oldu. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi sulama kanalının serin sularında bulmaya başladı. Öğle saatlerinde sıcağın etkili olmasıyla kentteki birçok sulama kanalı adeta vatandaşlar için ücretsiz bir havuz haline geldi.

Sulama kanalında yüzen Serdar Ünal (44), "1988 yılından beri burada yüzüyorum. Eskiden dere vardı. Derede yüzmeyi öğrendik biz. Kramplar girdiği için ölümlere neden oluyor. Gördüğünüz gibi gittim karşıya gidip geldim. Kramp girseydi, ölmüştüm. Korkmuyoruz Allah'a şükür" dedi.

Suda serinleyen Muhammet Halid de "Hava sıcak, havuzlara zam gelmiş 150 TL olmuş. Burada yüzmekten korkmuyorum. Yüzmeyi bildiğim için giriyorum. Ölmekten korkmuyorum, Allah var niye korkacağım ki" diye konuştu. - ADANA