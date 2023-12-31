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Adana'da Türkmenbaşı Alt Geçidi Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Türkmenbaşı Alt Geçidi Trafiğe Açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa ve Otogar alt geçitlerinin ardından, Türkmenbaşı Alt Geçidi'ni de trafiğe açtı. Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin resmi açılışı 2024 Ocak ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. Ancak Karalar, geçidin trafiğe açılışını 2023'ün son günü gerçekleştirerek vatandaşların mağdur olmamasını sağladı. Karalar, yeni yılda Adana'yı güzelleştirmek ve trafik sorunlarını azaltmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Adana\'da Türkmenbaşı Alt Geçidi Trafiğe Açıldı
31.12.2023 - 14:17,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa ve Otogar alt geçitlerinin ardından, Türkmenbaşı Alt Geçidi'ni de trafiğe açtı.

Türkmenbaşı Alt Geçidi trafiğe açıldı, resmi açılış 2024 Ocak ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. Belediyenin inşa ettiği alt geçitlerin en uzunu olan Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin resmi açılışının daha sonra yapılacağını, ancak gayriresmi olarak trafiğe açılışının 2023'ün son günü gerçekleştiğini belirten Karalar, ilk geçişi bizzat araç kullanarak yaptı. Başkan Zeydan Karalar, "Alt geçidin trafiğe açılışını 2023'te bitirmek için çok çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bugün gayriresmi açılışı gerçekleştirerek trafiğe açtık. 2024'te çok büyük, anlamlı ve Adana'yı güzelleştiren yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Adana için Adanmışlıkla çalıştık ve aynı şekilde çalışacağız. Adana'yı güzelleştirmek, trafik ve diğer sorunlarını azaltmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Yılın son günü Türkmenbaşı Alt Geçidi'ni trafiğe açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda barış, kardeşlik, huzur diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Türkmenbaşı Alt Geçidi Trafiğe Açıldı - Son Dakika
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