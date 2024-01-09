 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Ulucami Parkı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Ulucami Parkı açıldı

Adana'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla Seyhan Belediyesi tarafından yapılan Ulucami Parkı, Adana Valiliği'nin desteğiyle açıldı. Park, turistlerin zaman geçirebileceği ve eski Adana kültürünü görebileceği bir alan olarak tasarlandı.

Adana\'da Ulucami Parkı açıldı
09.01.2024 - 14:38,
Abone Ol

Adana'nın hafızası konumundaki Seyhan'ın tarihi dokusu, Seyhan Belediyesi'nin yaptığı Ulucami Parkı'yla görünür hale getirildi.

Ulucami ile Kız Lisesi aksını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar kapsamında Adana Valiliği'nin desteğiyle kamulaştırıldıktan sonra yıkılan "Bebe Müzikhol" binasının yerine yapılan parkın açılışı dün yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, parkın kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılıp, turizme kazandırılmasına yönelik tasarlanan bir planın parçası olduğunu söyledi.

"TURİSTLER ARTIK KEBAP YİYİP DÖNMEYECEK"

Akay, "Tepebağ ve Ulucami mahallesinde çok ciddi olarak iki destinasyon bölgesi oluşturma noktasındayız. Burada Adana'ya gelen turistlerin zaman geçirebilecekleri, eski Adana'yı anımsayacakları yapılar oluşturuluyor. Bu yapılara çeşitli fonksiyonlar yükleniyor ve bu fonksiyonlarla birlikte gelen turistler sadece kebap yiyip dönmeyecekler. Belli ölçüde eski Adana'yı buradan Tepebağ'dan başlamak üzere bu yöreyi gezecekler ve burada bizim zenginliklerimizi, kültürümüzü yaşamış olacaklar. Bu alan Kız Lisesi'nden itibaren Yağ Camiye kadar uzanan tamamen turistlerin vakit geçirebileceği, eski Adana kültürünü görebileceği alanlar haline getirilecek" diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle park hizmete açıldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Seyhan Belediyesi, Adana Valiliği, Seyhan, Adana, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Ulucami Parkı açıldı - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Ulucami Parkı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement