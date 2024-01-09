Adana\'da Ulucami Parkı açıldı

Adana'nın hafızası konumundaki Seyhan'ın tarihi dokusu, Seyhan Belediyesi'nin yaptığı Ulucami Parkı'yla görünür hale getirildi.

Ulucami ile Kız Lisesi aksını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar kapsamında Adana Valiliği'nin desteğiyle kamulaştırıldıktan sonra yıkılan "Bebe Müzikhol" binasının yerine yapılan parkın açılışı dün yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, parkın kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılıp, turizme kazandırılmasına yönelik tasarlanan bir planın parçası olduğunu söyledi.

"TURİSTLER ARTIK KEBAP YİYİP DÖNMEYECEK"

Akay, "Tepebağ ve Ulucami mahallesinde çok ciddi olarak iki destinasyon bölgesi oluşturma noktasındayız. Burada Adana'ya gelen turistlerin zaman geçirebilecekleri, eski Adana'yı anımsayacakları yapılar oluşturuluyor. Bu yapılara çeşitli fonksiyonlar yükleniyor ve bu fonksiyonlarla birlikte gelen turistler sadece kebap yiyip dönmeyecekler. Belli ölçüde eski Adana'yı buradan Tepebağ'dan başlamak üzere bu yöreyi gezecekler ve burada bizim zenginliklerimizi, kültürümüzü yaşamış olacaklar. Bu alan Kız Lisesi'nden itibaren Yağ Camiye kadar uzanan tamamen turistlerin vakit geçirebileceği, eski Adana kültürünü görebileceği alanlar haline getirilecek" diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle park hizmete açıldı.