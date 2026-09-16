Adana\'da veli, 5 okulun bulunduğu caddede yaya geçidini kendisi çizdi

Adana'da Gülbahçesi Mahallesi'nde 5 okulun bulunduğu caddede, vatandaşların başvurularına rağmen sinyalizasyon, kasis ve belirgin bir yaya geçidi düzenlemesi yapılmadı. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden bir veli ise eline boya ve fırça alarak öğrencilerin karşıdan karşıya geçtiği noktaya kendi imkanlarıyla yaya geçidi çizdi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü 5 okulun bulunduğu caddede, öğrenciler, veliler ve öğretmenler her gün yoğun şekilde yolu kullanıyor. Vatandaşlar, cadde üzerinde yaya geçidi, üst geçit veya kasis bulunmaması nedeniyle özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde tehlike yaşandığını belirtti.

Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesine hem telefonla hem de yazılı olarak başvuruda bulunduğunu ifade eden veli Hasan Güçlü, yapılan başvuruların ardından yalnızca uyarı levhası konulduğunu, başka bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Çocuklarının her gün bu yolu kullandığını belirten Güçlü, "Benim iki çocuğum da buradaki okula gidiyor. Burada toplam 5 okul bulunuyor. Yaklaşık 7 bin 500 öğrenci burada eğitim görüyor. Bunun yanı sıra veliler ve öğretmenler de bu yolu kullanıyor. Burada yaya geçidi, üst geçit ya da bir kasis bulunmuyor. Çocuklarımızın hayatı ciddi bir tehlike altında" dedi.

Daha önce belediyeye başvurduğunu anlatan Güçlü, "Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesini aradım ve yazılı olarak başvuruda bulundum. Sadece uyarı levhası konuldu, başka bir şey yapılmadı. Buraya üst geçit yapılabilir. Eğer o yapılamıyorsa yaya geçidine yakın mesafelerde kasisler yapılabilir. En azından içimiz biraz da olsa rahatlar" diye konuştu.

"Birinin canından olması gerekmiyor"

Yetkililerin muhtemel bir kazanın ardından değil, öncesinde tedbir alması gerektiğini vurgulayan Güçlü, "Bir işin yapılması için illaki birinin canından olması gerekmiyor. Biri hayatını kaybetmeden de bu işler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Başvurularından sonuç alamadığını belirten Güçlü, son olarak çocukların güvenliği için kendi imkanlarıyla öğrencilerin kullandığı noktaya yaya geçidi çizdi. Güçlü, yetkililerden okul çevresinde gerekli trafik güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi.