Adana\'da Vinç Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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(ADANA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Dizmanlar inşaatın şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kule vinç operatörünün vinçle kaldırdığı demir kovanın halatı koptu. Vincin kovası inşaatta çalışan Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın üzerine düştü. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Çeri ve Sağır olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan kule vinç operatörü, daha sonra karakola giderek teslim oldu.