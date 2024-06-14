Adana'da Yeşilçam tutkusu - Son Dakika
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Adana'da Yeşilçam tutkusu

Adana'da yaşayan Serdar Kürkbabaoğlu, nostaljik projeksiyon film makineleri ve 5 bini aşkın film afişi ile Yeşilçam kültürünü evinde yaşatıyor. 40 yıldır Yeşilçam afişleri biriktiren Kürkbabaoğlu, genç yaşta etkilendiği bir filmle Yeşilçam koleksiyoneri haline geldi. Kendisini yeni jenerasyona Yeşilçam kültürünü tanıtmaya adayan Kürkbabaoğlu, afiş sayısının artarak devam edeceğini belirtiyor.

14.06.2024 09:48
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Adana'da kendisini yeni jenerasyona Yeşilçam kültürünü tanıtmaya adayan Serdar Kürkbabaoğlu, nostaljik projeksiyon film makineleri ve 5 bini aşkın film afişi ile Yeşilçam tutkusunu evinde yaşatıyor.

40 yılı aşkın süredir Yeşilçam afişleri biriktiren Kürkbabaoğlu (61), 5 bini aşkın film afişi ve film makineleri ile evini Yeşilçam'a dönüştürdü. Yeşilçam tutkusunun 1970'li yıllarda ilkokul 4. sınıfa giderken okuluna gelen film makinesi ile başladığını anlatan Kürkbabaoğlu, genç yaşta etkisinde kaldığı 'Dönüş' filmi ile Yeşilçam koleksiyoneri haline geldi. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sürdüren Kürkbabaoğlu, kendisini yeni jenerasyona Yeşilçam kültürünü aşılamaya adadığını ve Yeşilçam sevgisinin son nefese kadar devam edeceğini söyledi.

"Yeşilçam sevdası çocukluğumda başladı, son nefese kadar sürecek"

Yeşilçam sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını anlatan Kürkbabaoğlu, "Yeşilçam sevdası çocukluğumdan kalan ve rüyalarımı süsleyen bir olgu. Son nefese kadar devam edecek. İlkokul 4. sınıfa giderken okulumuza bir film makinesi gelmişti. Orada izlediğim Türkan Şoray'ın Kadir İnanır ile oynamış olduğu 'Dönüş' filminin etkisinde kalarak bugünlere kadar geldim. 1970'lerde Adana'da televizyon yoktu ve sinemaya ilgim çok büyüktü. Sinema çok büyük bir kültürdü bizim için. Güzel konuşmasını, güzel giyinmesini, her şeyi ben sinemadan öğrendim. Oyunculara da ayrı bir merakım vardı. Kimileri ünlü-ünsüz ayrımı yapsa da beni Yeşilçam'a emek vermiş herkes ilgilendiriyor. Bu kişilerle görüşmek beni son derece mutlu ediyor. Sadece fotoğraf çekilmek değil asıl öykü fotoğraftan sonra başlıyor. Yeşilçam koleksiyoneri olarak da arşivimde 5 bin civarında önemli filmlerin afişleri bulunuyor" dedi.

Kesinlikle satmayı düşünmedim, afiş sayısı artarak devam edecek

Elinde 5 bini aşkın nostaljik film afişi ve 4 film makinesi bulunduğunu belirten Kürkbabaoğlu, "Film makinelerinin hepsi çalışır durumda. 1 tanesi 16 milimetrelik sinema makinesi. 8 milimetrelik makinelerde ise 100'e yakın film var. Afişlerde ise kesinlikle satma durumu yok. Maddi durumum kötü olsa bile kesinlikle satmayı hiçbir zaman düşünmedim. Afiş sayısı artacak, son nefesime kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

Kendisini yeni jenerasyona Yeşilçam kültürünü tanıtmaya adadığını ve nostaljik afişleri gören öğrencilerin mutlu olduğunu aktaran Kürkbabaoğlu, "Şimdiki jenerasyona Yeşilçam kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Bütün yaşamımı buna adadım. Teknoloji tabi ki günden güne daha da yenileniyor. Öğrenciler de haliyle eskileri görünce mutlu oluyor, eskiye özlem duyuyorlar" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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