Adana\'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı

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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı askerleri ve Jandarma mehteran takımı gösteri düzenledi.

5 Ocak kutlamaları, Atatürk Parkı'nda Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Çelenk töreninin ardından katılımcılar yürüyerek İstasyon Meydanı'na geçti. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kurtuluş mücadelesine katkı koymak ve onun kazanılmasında önemli katkı koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin, yeni devletin tanınmasında hem de ulusal kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında olağanüstü katkı koymuştur" diye konuştu.

Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri sunarken, mehteran takımı da konser verdi. Yapılan gösteriler, kutlamaya katılan protokol ve vatandaşlar tarafından oldukça takdir ve beğeni topladı. - ADANA