Adana sıcağı otogarda çileye dönüştü, vatandaş isyan etti

Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte şehirlerarası otobüs terminalindeki klima eksikliği ve bakımsızlık vatandaşları zor durumda bıraktı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da hava sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte her gün yüzlerce yolcunun kullandığı Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bakımsızlık ve klimasız bekleme alanları vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Kentte hissedilen sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkarken, kapalı bekleme alanlarında klima bulunmaması nedeniyle bazı yolcuların serinleyebilmek için açık alanlarda beklemeyi tercih ettiği görüldü.

Terminaldeki bazı alanların bakımsız görüntüsü de dikkat çekerken, vatandaşlar, sıcak havada uzun süre bekledikten sonra terli şekilde yolculuğa başlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Otogara klima takılsa insanlar rahat yolculuk yapar"

Terminalde otobüs bekleyen yolculardan Aziz Memiş, "Hava çok sıcak. Ben biletimi kestim Konya'ya gidiyorum. Orası şu an serin. 5-6 ay gelmemeyi düşünüyorum. Otogara klima takılsa insanlar rahat yolculuk yapar. Belediye üstüne düşeni yapsa bir sıkıntı kalmaz" dedi.

"Otogarda sadece kafeteryalarda klima var"

Seracettin Utaş ise "Hava çok sıcak, Adana ayrı sıcak. Her sene sıcak oluyor ama bu sene ayrı sıcak. Otogarda sadece kafeteryalarda klima var. Otogarın bekleme alanı var ama kapısı yok, içinde klima yok. Restore edilebilir, güzel bir bekleme salonu yapılabilir. Yolcu neden sıcakta otobüs beklesin? Klimalı yerde otursun beklesin" şeklinde konuştu. - ADANA