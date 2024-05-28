Adana Seyhan Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlama Kararı Aldı

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Adana'da Seyhan Belediyesi, şeffaf yönetim amacıyla ihaleleri canlı olarak yayınlama kararı aldı.

Seyhan Belediyesi, ihaleleri belediyenin internet sitesi, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlama kararı aldı. Seyhanlılara verdikleri öncelikli vaatler arasında şeffaf belediyeciliğin bulunduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise verdikleri sözleri tutmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tekin, "Seyhanımızı çok aktif, katılımcı, eşitlikçi ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı bir anlayış içerisinde daha yaşanabilir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizi, açık ve şeffaf bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Artık, ihalelerimiz canlı yayınlanacak. Vatandaşlarımız da, ihalelerimizi buradan takip edebilecek" dedi.

Ayrıca, ihalelerin canlı yayınlanması kararını alan Seyhan Belediyesi'nde ilk olarak, kurban kesim ihalesi canlı olarak yayınlandı. - ADANA