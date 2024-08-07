Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu

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ADANA (İHA) – Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bağımlılığın her türlüsünün sadece bireyi değil toplumun tümünü tehdit eden bir sorun olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak üzere gerçekleştirilen toplantıda, yapılan faaliyetler sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

Toplantının devamında kısa bir açıklama yapan Vali Köşger, bağımlılık sorununun memleketin hayati bir meselesi olduğuna dikkat çekerek, bağımlılığın her türlüsünün sadece bireyi değil toplumun tümünü tehdit eden bir sorun olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için birçok farklı aktörün koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Vali Köşger, "Toplantımız stratejik iş birliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bağımlılıkla mücadelede kalıcı adımlar atarak sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi, her kurumun bu işe gönlünü vererek çalışmasıyla mümkün. Tüm paydaşlarımızdan sanki kendi çocuklarını bağımlılığın pençesinden kurtarırcasına mücadele etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Bağımlılığın yıkıcı etkilerini iyi şekilde değerlendirip çözüm yolları geliştirmenin toplumun genel refahını artırmak için kritik bir adım olduğunu aktaran Vali Köşger, "Bağımlılıkla mücadelede eğitimin, erken müdahalenin ve toplumsal desteğin rolü büyüktür. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesi ve aktif rol alması, bağımlılığın etkilerini azaltabilir ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunabilir. Bu hususta tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu. - ADANA