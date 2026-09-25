Adana'ya atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü İmamoğlu, Bayat'ta toplantıda veda etti - Son Dakika
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Adana'ya atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü İmamoğlu, Bayat'ta toplantıda veda etti

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Adana\'ya atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü İmamoğlu, Bayat\'ta toplantıda veda etti
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Afyonkarahisar İl Müftülüğünün aylık ilçe müftüleri toplantısı Eylül'de Bayat İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı. Adana'ya atanan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, son toplantısında helallik isteyerek duygusal bir veda konuşması yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak organize edilen "İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Eylül ayında Bayat İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.

Bölgedeki din hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen buluşma, Adana'ya atanan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun vedasıyla duygusal anlara sahne oldu. Program kapsamında Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, ilk olarak Bayat İlçe Müftüsü Abdullah Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ardından ilçe protokolüyle bir araya gelen İmamoğlu, Bayat Kaymakamı Ahmet Akdağ ve Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerin ardından ilçe protokolü ve müftülerin katılımıyla "Yeter ve Fatih Gökgöz Diyanet Gençlik Merkezi"nin açılış töreni düzenlendi.

Toplantının sonunda Adana İl Müftülüğü görevine atanması sebebiyle Afyonkarahisar'daki son toplantısını gerçekleştirdiğini belirten İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, katılımcılardan helallik isteyerek duygusal bir veda konuşması yaptı.

Program, İl Müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin günün anısına Müftü İmamoğlu'na hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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