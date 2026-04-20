Adana'da Koşudan Dönen Yarış Atlarını Taşıyan Nakil Aracı Malatya'da Kaza Yaptı: 6 Yaşındaki Safkan Heyfa Öldü, Rotoractor Yaralandı

20.04.2026 18:17  Güncelleme: 18:21
Adana'da yarıştıktan sonra Malatya'da kaza geçiren nakil aracındaki 6 yaşındaki safkan Arap atı Heyfa hayatını kaybetti, Rotoractor isimli İngiliz atı ise yaralı olarak kurtarıldı.

(MALATYA)- Adana'da düzenlenen koşuya katıldıktan sonra Elazığ Hipodromu'na götürülmek üzere yola çıkarılan yarış atlarını taşıyan nakil aracı, Malatya girişinde kaza yaptı. Kazada 6 yaşındaki safkan Arap yarış atı Heyfa hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan İngiliz atı Rotoractor ise yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dünkü Adana koşusunda yarışan Heyfa isimli safkan ile Rotoractor isimli at, 23 AFJ 484 plakalı nakil aracıyla Elazığ'a doğru yola çıktı. Ancak Malatya girişinde Tavşantepe'de meydana gelen kazada araçta bulunan atlardan Heyfa kurtarılamadı. Yaralanan Rotoractor ise Elazığ Hipodromu'ndaki at hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Heyfa'nın yarış kariyeri"

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Heyfa'nın yarış kariyerinde önemli başarılar elde ettiği öğrenildi. Safkanın toplam 58 yarışa katıldığı, 8 birincilik, 5 ikincilik, 3 üçüncülük, 3 dördüncülük ve 3 beşincilik elde ettiği, toplamda 2 milyon 627 bin 400 TL kazanç sağladığı belirtildi. Heyfa'nın 38 yarışını çimde, 16'sını kumda, 4'ünü ise sentetik pistte koştuğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

