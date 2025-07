Adapazarı\'nda Yeni Cemiyet Alanları Tamamlandı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Elmalı, Karadere ve Kışla mahallelerinde tamamlanan cemiyet alanlarını vatandaşlarla birlikte inceledi. Başkan Işıksu, "Milletimizle buluşmalarımızda her söz kıymetli, her bakış bizlere yol gösterici. İstişarelerle tamamladığımız cemiyet alanlarımız, mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Elmalı, Karadere ve Kışla mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Her üç mahallenin sakinleriyle buluşan Başkan Işıksu, kazandırılan yeni cemiyet alanlarının hayırlı olmasını diledi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Işıksu, "Milletimizle buluşmalarımızda her söz kıymetli, her bakış bizlere yol gösterici. Elmalı, Karadere ve Kışla'da gönüller bir oldu, istişareyle şekillenen hizmetlerimizi paylaştık. Kırsal mahallelerimizde tarla yolları bakım onarım çalışmaları, yol ve asfalt tadilatları, V kanal çalışmaları, çocuk parkları, spor parkları ve spor sahaları başta olmak üzere hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gideren hizmetlerimizin yanı sıra istişareler ve ihtiyaç tespitleri ile başlattığımız, toplanma alanları olarak da kullanacağımız sosyal tesisler-cemiyet alanlarımızı tamamlayarak sosyal hayatı güçlendirecek, mahalle kültürünü destekleyecek eserleri hayata geçirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Adapazarı'mıza değer katmaya, milletimizin teveccühüne layık işler yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise konuşmasında, "Mutlu Başkanımızla birlikte mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıyor, vatandaşlarımızla güçlü bağlarımızı her buluşmada yeniden pekiştiriyoruz. Bu buluşmalar sayesinde sadece hizmetlerimizi anlatmıyor, aynı zamanda yeni yol haritamızı da birlikte çiziyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA