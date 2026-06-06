Add Eskişehir Şube Başkanı Avci'dan Rümeysa Eker'e Tepki - Son Dakika
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Add Eskişehir Şube Başkanı Avci'dan Rümeysa Eker'e Tepki

06.06.2026 16:56  Güncelleme: 17:33
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Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Kemalistlere yönelik hakaret içeren paylaşımı sonrası istifa eden Rümeysa Eker'i kınayarak, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı ve toplumdan özür dilenmesini istedi.

Haber: Meltem KARARAŞ

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Kemalistlere yönelik hakaret içeren paylaşımının ardından Terme Belediyesi AK Parti Meclis Üyeliğinden ve partisinden istifa eden Rümeysa Eker'e tepki gösterdi. Avci, Eker'in istifasının yeterli olmadığını ifade ederek, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Kemalistlere yönelik hakaret içeren paylaşımının ardından Terme Belediyesi AK Parti Meclis Üyeliğinden ve partisinden istifa eden Rümeysa Eker'e tepki gösterdi. Eker'in ifadelerini kınadıklarını belirten Avci, "Rümeysa Aker'in sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalar bizim tarafımızdan da esefle kınanarak görülmüştür. Genç bir kardeşimiz, genç bir hanım arkadaşımız kendisi. Hanımefendinin yazdıkları yenilir yutulur veya kabul edilir boyutta değildir. Kemalistler ve Kemalizm üzerine ciddi şekilde ağır ithamlarda bulunmaktadır ve benzetmeleri gayet rahatsız edicidir" dedi.

Avci, "Arkadaşımızın şunu öğrenmesi gerekiyor. Kadınlara bu ülkede seçme seçilme hakkını veren Kemalistlerdir ve bugün o koltukta oturabiliyorsa Kemalistler sayesinde oturabiliyor. Çünkü bu ülkede Kemalistlerin en büyük özelliği kadın devrimi gerçekleştirmiş olmasıdır. Bunu bilmeden bir kadının bu tarz cümleler kurması bizleri üzmüştür. Kemalistler, bu ülkede bu ülkenin, vatanın, şerefini, namusunu kurtaran kişilerdir. Bu ülkede hür bir şekilde yaşayabiliyorsa Kemalistlere borçludur. Bunları bilmiyorsa bir meclis üyesi olarak siyaset yapması bizleri üzmüş ve kırmıştır" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE TOPLUMDAN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Rümeysa Eker'in kamuoyunda özür dilemesi çağrısında bulunan Avci, "Bir an önce toplumdan özür dilemesini talep ediyoruz. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Zaten bizler genel merkezimiz nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Gerekli cezayı alması için elimizden geleni de yapacağız ama tam bu konu kapandı derken yine Samsun Terme ilçesinin MHP'li eski ilçe başkanı Sabri Arslan da destekleyici şekilde sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. O da Kemalistlere saldırdı" ifadelerini kullandı.

"KEMALİSTLERE BU ÜLKEDE EMPERYALİSTLER SALDIRIR, İNGİLİZ DESTEKLİLER SALDIRIR"

Avci, Rumeyse Eker hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatılması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Buradan yüce Türk milletine bir sözümüz var. Kemalistlere bu ülkede emperyalistler saldırır, İngiliz destekliler saldırır, Amerikan destekliler saldırır. Bu memlekete düşman olanlar Kemalistlere saldırır. Bu memleketten olmayanlar Kemalistlere saldırır ve bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek çünkü ülke ciddi bir çıkmazda. Bundan çıkışında Kemalizm olduğunu biliyoruz ve bizler Atatürkçü Düşünce Dernekleri olarak, Kemalizm'in bayrağını kendilerine simge edinmiş insanlar olarak her türlü bu tarz saldırıya karşı bir yekvücut olduğumuzu ve bu memleketi herkese ve her şeye rağmen yeniden kurtaracağımızı, yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ni ilan edeceğimizi, Atatürk'te birleşerek Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetlere çıkartacağımızın sözünü veriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Add Eskişehir Şube Başkanı Avci'dan Rümeysa Eker'e Tepki - Son Dakika

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