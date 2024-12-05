Adilcevaz'da Öğrencilere Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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Adilcevaz'da Öğrencilere Sabah Namazı Buluşması

Adilcevaz\'da Öğrencilere Sabah Namazı Buluşması

Adilcevaz KYK'da öğrencilere yönelik sabah namazı etkinliği gerçekleştirildi.

05.12.2024 16:03
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Bitlis'in Adilcevaz İlçe Müftülüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilere yönelik 'Sabah namazı buluşması' etkinliği düzenlendi.

Gençlik Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Bitlis'in Adilcevaz KYK Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü organizasyonu ile yurtta kalan öğrencilere yönelik 'Sabah namazı buluşması' programı gerçekleştirildi. Adilcevaz Alacaatlı Camii'nde kılınan namaz programına öğrenciler ile mahalle sakinlerinin yanında İlçe Müftüsü Erkan Karaca ile KYK Müdürü Özcan Beşkardeş katılım sağladı. Namaz öncesinde Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı. Namazdan sonra İlçe Müftüsü Erkan Karaca vaazında gençliğin öneminden heyecanından milli ve manevi değerlerimize ve ülkemize yapacakları katkılarından bahsetti. Daha sonra yurt müdürlüğü tarafından öğrencilere ve cami cemaatine kahvaltı ikram edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, "İlçe müftülüğü ile birlikte öğrencilerimize sabah namazı programı düzenledik. Öğrencilerimiz bizim için kıymetlidir. Bu gençlerimizin zamanlarını daha iyi ve verimli geçirebilmeleri için yurt müdürlüğü manevi danışmanlığı ve eğitim birimimizle birlikte haftalık aylık ve yıllık faaliyetler dahilinde programları yapıyoruz. Kalbe dokunmayan her şey eksik kalır. Bizler gençlerimizin kalbine dokunurken onların heyecanı, samimiyeti bize bu güzel faaliyetleri yapmamız için keyif veriyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adilcevaz'da Öğrencilere Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika

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