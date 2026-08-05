Adıyaman ATSO Olağan Meclis Toplantısı - Son Dakika
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Adıyaman ATSO Olağan Meclis Toplantısı

Adıyaman ATSO Olağan Meclis Toplantısı
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ATSO meclisinde sanayi projeleri ve şehir merkezi yeniden yapılanması görüşüldü, ihale süreci duyuruldu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ATSO'nun gündem maddeleri görüşülürken, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu da Temmuz ayında yürütülen faaliyetler hakkında meclis üyelerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'ne değinen Başkan Torunoğlu, 250 iş yerinden oluşacak projenin ihale ilanının yayımlandığını belirterek, ihale sürecinin 19 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini, askı sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsis başvurularının başladığını da hatırlatan Torunoğlu, başvuru sürecinde belirlenen kriterlerin titizlikle uygulanacağını söyledi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Meclis Üyesi Ragıp Aras, Adıyaman sanayisinin mevcut durumu ve sanayicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Üyesi Fehmi Çağlayan ise şehir merkezindeki yeniden yapılanma çalışmalarına dikkat çekerek, Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Çağlayan, çarşı merkezinin mevcut görüntüsünün şehrin gelişimine yakışmadığını ifade etti.

Toplantının sonunda Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Çağrı Karakayalı tarafından Meclis üyelerine, ön tahsis başvuruları başlayan Kuyulu Yeşil Organize Sanayi Bölgesinde başvuru şartları ve süreç hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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