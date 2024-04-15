Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Asfalt Plenti Tesisini İnceledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Asfalt Plenti Tesisini İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Asfalt Plenti Tesisini İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip olan Asfalt Plenti Tesisini yerinde inceledi. Başkan Tutdere, vatandaşları yamalı ve bozuk yollardan kurtaracaklarını söyledi.

15.04.2024 15:55  Güncelleme: 15:59
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip olan Asfalt Plenti Tesisini yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 240 ton üretim kapasitesi ile kendi asfaltını kendi üreterek asfalt harcamalarında yaklaşık yüzde 40 kar ettiren asfalt plenti tesisini ziyaret eden Başkan Tutdere, "Vatandaşlarımızı yamalı ve bozuk yollardan kurtaracağız" sözlerini kullandı.

Kuruçay Mevkii'nde bulunan asfalt tesisi yakınlarında kurulan asfalt plenti tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, şehirdeki yamalı ve bozuk yollara dikkat çekerek yamalı ve bozuk yolların en kısa sürede düzeltileceğini vurguladı.

Başkan Tutdere, "Saatte 240 ton üretim kapasiteli asfalt plenti tesisimizde incelemelerde bulunduk. Tesisimizin üretim kapasitesini artıracağız. Hemşehrilerimizi yamalı ve bozuk yollardan kurtaracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Asfalt Plenti Tesisini İnceledi - Son Dakika

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