Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

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Belediyeler birliğinin mayıs ayı meclis toplantısında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Birlik Başkanı seçildi.

Belediyeler Birliğinin, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirdiği Meclis Toplantısının ilki, birlik üyesi 15 belediye başkanının katılımıyla Altınşehir Sosyal Tesislerinde yapıldı. Açık oylama usulü ile gerçekleştirilen birlik başkanı seçiminde Başkan Tutdere yeni birlik başkanı oldu.

Eski Başkan Süleyman Kılınç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Tutdere, birlik üyesi belediyelerle birlikte Adıyaman için güzel işlere imza atacaklarını dile getirdi.

Başkan Tutdere, "Bugün Adıyaman'ımız için, ilçelerimiz için, beldelerimiz için çok güzel işler yapacak, bundan sonraki süreci planlayacak Belediyeler Birliği toplantımız için bir aradayız. Bundan sonra sık sık birlik çatısı altında bir araya geleceğiz, bu şehrin yaralarını birlikte saracağız. Depremin vurduğu köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle gerçekten büyük zorluklarla uğraşan memleketimizin yaralarını sarmak adına hepimize çok iş düşüyor. Hepimiz halkımıza hizmetin en iyisini sunmak, şehrimizin yaralarını sarmak adına gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz, çalışacağız" dedi. - ADIYAMAN