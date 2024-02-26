Adıyaman Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni Ziyaret Etti

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Kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen ve engelli bireyler için büyük imkanlar sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen ve özel bireyler için daha kaliteli yaşam sunmayı hedefleyen engelsiz yaşam merkezi 5 dönümlük alan üzerine kuruldu. İçerisinde çocuk destek birimi, kadın destek birimi, yaşlı destek birimi, çocuk sanat atölyesi, seminer odası ve kütüphane gibi alanlar bulunan 350 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde, 11 ilkokul 10 ortaokul olmak üzere toplamda yaş aralığı 9-11 olan 200 tane özel öğrenci bulunmakta. Ayrıca merkezin kendi bünyesinde ise yaş aralığı 12 ile 48 olan 45 özel öğrenci yer alıyor.

Merkezde uzman öğretmenler eşliğinde müzik, resim, beden eğitimi, çocuk gelişimi ve özel eğitim dersleri veriliyor. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere günlük yaşam becerileri, mutfak becerileri, ebru sanatı, rölyef, quilling (kağıt kıvırma), kağıt kesme yapıştırma gibi ince motor gelişimi ve el-göz koordinasyonunu destekleyici etkinlikler, denge aktiviteleri, müzik-ritim (saz, gitar, davul ve basit çalgılar) gibi çeşitli sanatsal faaliyetler eşliğinde eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilerle keyifli zaman geçirdi. Ziyareti sırasında yetkililer ile görüşerek verilen eğitimler ve süreç hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, "Sosyal ve hassas belediyecilik anlayışı çerçevesinde devam ettirdiğimiz en önemli hizmetlerimizden birisi Engelsiz Yaşam Merkezimizdir. Bu merkezimizde kendi alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde toplamda 245 özel öğrencilerimiz sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri ve spor faaliyetleri gibi birçok etkinliklerle bir yandan eğlenerek keyifli zaman geçiriyorlar, diğer yandan öğrenmeye devam ediyorlar. İlimizde böyle bir merkezin olması çok anlamlı, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN