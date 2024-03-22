Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensuplarıyla hizmetleri paylaştı

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, görev süresi boyunca yapılan hizmetleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Perre Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla biraya geldi. Yaklaşık 5 yıl boyunca Adıyaman Belediyesinin yaptığı hizmetleri içeren sunum yapan Başkan Süleyman Kılınç, "Adıyaman'a sevdamızla hizmet etmeye çalıştık, üzerimize düşen ne olursa yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sunum sonrasında basın mensuplarıyla iftar yapan Başkan Kılınç'ın bu programına AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'ta katıldı.

İftarda konuşan Başkan Kılınç, "Bu akşam basınımızın güzide mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Davetimize katılan basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza görev süremiz boyunca yaptığımız hizmetlerin sunumunu yaptık ve kentimizin gündemine dair sohbet edip fikir alışverişinde bulunduk. Büyük bir özveri ve gayretle vatandaşlarımızın doğru habere ulaşmaları için emek sarf eden tüm basın mensuplarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN