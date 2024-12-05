Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 2024 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 2024 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 2024 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye birim müdürleriyle 2024 yılının son olağan toplantısını yaparak, 2025 yılına dair stratejik hedefleri ve kentin toparlanma sürecini değerlendirdi.

05.12.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin birim müdürleriyle 2024 yılının son olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Tutdere, kentin yeniden toparlanması için belediyenin liderlik rolüne dikkat çekti. Belediye birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılına dair stratejik hedefler ve eksiklikler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması sürecinde belediyenin öncelikli sorumluluk taşıdığını ifade etti. Tutdere, "Bu toprakların evlatları olarak yıkılmış bu kente karşı hepimizin sorumluluğu var. Adıyaman Belediyesi çalışırsa diğer kurumlar da çalışır. İyi bir performans ortaya koyarsak diğer kurumlar bizden örnek alır" dedi.

Toplantının sonunda belediye birim müdürleri, 2025 yılı için planladıkları çalışmalarla ilgili detaylı raporlar sundu. Başkan Tutdere, yapılan değerlendirmelerin hem il hem de belediye için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı tamamladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 2024 Yılı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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