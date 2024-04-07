Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Halk Buluşmasında Vatandaşa Hitap Etti

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Halk buluşmasında vatandaşa hitap eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kapılarının her zaman halka açık olacağını belediyenin halkın belediyesi olacağını vurguladı.

Başkan Tutdere, Belediyenin Altınşehir Sosyal Tesislerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada bulunan herkesle tek tek tokalaşan Başkan Tutdere, vatandaşın taleplerini dinleyerek projelerle ilgili soruları yanıtladı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da hep birlikte çok güzel bir başarıya imza attık. Omuzlarımıza yüklediğiniz sorumluluğun, görevin farkındayız. Nasıl şehrimizi beraber kazandıysak, beraber şehrimizin sesini duyurdu isek yine birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Adıyaman'ımızı belediyecilikte, kültürde, sanatta hak ettiği alana taşıyacağız. Kapılarımız her zaman sizlere açık olacak, belediyemiz halkın belediyesi olacak" diye konuştu.

Tutdere, Ramazan Bayramında da vatandaşla bir araya geleceklerini söyledi. - ADIYAMAN