Adıyaman Belediyesi, 10 Yeni Araçla Hizmet Kapasitesini Artırdı

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Adıyaman Belediyesi, kaynaklarını verimli kullanarak hizmet kapasitesini artırmak için araç filosuna 10 tane yeni araç daha ekledi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kiralama yerine satın alma yöntemiyle belediyeye kazandırılan 10 yeni hizmet aracı, sosyal yardım ve evde bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere filoya dahil edildi.

Yeni araçlarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaynak yönetiminde sürdürülebilir politikalar izleyerek hem maliyetleri düşürdüklerini hem de hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti.

Bu doğrultuda, belediye filosuna kazandırılan 10 yeni araçla ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulacağını vurgulayan Başkan Tutdere, evde bakım hizmetlerinin kapsamının da genişletileceğini ifade etti.

Başkan Tutdere, "Tasarruf tedbirleri kapsamında belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyor, hizmet filomuzu güçlendiriyoruz. Bugün 10 yeni aracı daha filomuza dahil ettik. Bu araçlarımız, sosyal yardımların dağıtımında ve evde bakım hizmetlerinde kullanılacak. Halkımızın yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Adıyaman Belediyesi artık daha güçlü, gücümüz arttıkça hizmet kalitemizi de yükseltmeye devam edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, çok yakında şehir içi ulaşımda da büyük adımlar atacağız. Belediyemize kazandıracağımız yeni otobüslerle, Adıyaman halkına daha konforlu ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunacağız. Şehrimizi her alanda daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeni araçlarımız Adıyaman'ımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Araçlar belediyemizin, belediyemiz halkımızın hizmetinde" diye konuştu. - ADIYAMAN