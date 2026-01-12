ASKİM ekiplerinden kapsamlı altyapı temizliği

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından muhtemel su taşkınlarını önlemek amacıyla altyapı seferberliği başlattı.

ASKİM bünyesindeki 6 ekip, şehrin dört bir yanındaki yağmur suyu ızgaralarını titizlikle temizliyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM), şehir genelinde devam eden inşaat çalışmaları ve yoğun hava muhalefetinin altyapı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Kar yağışının ardından gelen şiddetli sağanaklarla birlikte, yağmur suyu ızgaralarında biriken çamur ve atıklar ekipler tarafından arındırılıyor.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına başlatılan çalışmalarda 27 personelden oluşan 6 ayrı ekip görev alıyor. Bulvar, cadde ve sokaklardaki tüm ızgaralar tek tek kontrol edilerek, altyapı sisteminin tam kapasiteyle çalışması sağlanıyor. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlere öncelik verilirken, çalışmaların kentin tamamında sürdürüleceği bildirildi. - ADIYAMAN