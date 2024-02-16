Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası zarar gören yerlerde tadilat çalışmalarına devam ediyor

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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ve zamanla şehir genelinde zarar gören yerlerde, Adıyaman Belediyesi'ne bağlı müdürlükler tarafından tadilat çalışmaları yapılıyor.

Yaptığı çalışmalarda önceliği yaya ve araç trafiğine veren Adıyaman Belediyesi, yıpranan yollarda freze sonrası asfaltlama ve yama çalışmaları yaparken diğer yandan yaya güvenliği için kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Adıyaman'a sevdalı olduğunu dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman Belediye başkanı olmadan önce de olduktan sonra da Adıyaman benim için bir sevdaydı ve bu sevdam için gece gündüz demeden çalışmaya gayret gösterdim. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, Adıyaman'ımız için çok büyük yıkımlara ve tahribatlara sebep oldu. Bu tahribatları ortadan kaldırmak adına tüm müdürlüklerimizle iş birliği içerisinde aralıksız şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'ımızın en kısa sürede ayağa kalkması ve eski güzel günlerine dönmesi tek temennimizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN