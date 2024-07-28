Adıyaman Belediyesi Depremzedelere Konser Etkinliği Düzenledi

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Adıyaman Belediyesi, depremzedelerin kaldığı konteyner kentte konser etkinliği düzenledi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren belediye konservatuarında görevli eğitmenlerin Altınşehir Mahallesindeki depremzedelerin K-1 konteyner kentte düzenlediği konser vatandaşlara moral oldu.

Etkinlik boyunca söylenen şarkılarla büyük coşku yaşayan Adıyamanlılar, böyle güzel bir etkinlikte emeği geçen Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ve depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ADIYAMAN