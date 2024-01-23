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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Refüj Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Refüj Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesinde refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yol güvenliğini artırmak ve trafik akışını düzenlemek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Refüj Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor
23.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:12
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Yunus Emre mahallesi, Millet Caddesinde refüj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesinde refüj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yol güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, trafik akışının daha sağlıklı, akıcı ve düzenli olması için yürütülen çalışmalar Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran yetkililer, "Bu çalışma sonrasında refüjlerde tahrip olan bordürlerin onarılması ve yenilenmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, Millet Caddesinde refüj düzenleme çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek trafik güvenliği açısından da büyük bir önem arz edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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