Adıyaman Belediyesi Gezici İkram Aracı Hizmete Girdi

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Adıyaman'da gezici ikram aracı farklı bölgelerde çay ve çeşitli ikramlarda bulunarak hizmet sunacak.

Adıyaman Belediyesi'nin hizmete geçirdiği mobil ikram aracı faaliyete girdi. İlk ikramları Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Eğriçay Parkı'nda çocuklarla birlikte dağıttı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gezici ikram aracının ilk hizmetini bizzat gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyemizin ikram aracı hizmete başladı. Eğriçay Parkı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla beraberiz. Belediyemizin bu hizmet aracı artık Adıyaman'ın her yerinde halkımıza, çocuklarımıza hizmet edecek. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun, şehrimize hayırlı olsun, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu tür hizmetlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN