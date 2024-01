Adıyaman Belediyesi Kaldırım Yenileme ve Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarına Yeni Mahallede gerçekleştiriliyor.

Çevreye duyarlı ve şehrin estetiğine önem veren belediyecilik anlayışıyla yayaların daha güvenli şekilde seyahat edebilmeleri adına çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi, kent merkezinin her bir noktasında kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Memleket sevdasıyla görevine başladığı an itibariyle şehrin temel sorunlarına kalıcı çözümler üreterek şehrin ulaşımı ve estetiğine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman'ımızı daha da yaşanılabilir bir hale getirmek için ekiplerimiz ile birlikte her şartta çalışmaya devam ediyoruz. Bugün şehrin ulaşımını daha güvenli hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Yeni Mahalle'de tahrip olan kaldırımları yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Şehrin ulaşımına ve estetiğine yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Memleketimize hak ettiği hizmetleri sunmak adına her türlü çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN