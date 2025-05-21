Adıyaman Belediyesi\'nde Kanser Farkındalık Semineri Düzenlendi

Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde belediye personeline yönelik kanser hastalığı konusunda farkındalık semineri düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere belediyenin birim müdürleri ve personeli katıldı. Seminerde LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumluları Cemre Nur Arık ve Ayşenur Çağdar, vakfın yürüttüğü çalışmalar ve kanserle mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerde, kanserle mücadelede erken teşhisin önemi, destek mekanizmaları ve LÖSEV'in gönüllülük faaliyetleri gibi birçok başlık ele alındı. - ADIYAMAN