Adıyaman Belediyesi'nden Depremzede Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Depremzede Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği

Adıyaman Belediyesi\'nden Depremzede Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği

Adıyaman Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği açık hava sineması etkinliklerinin finalini K-13 konteyner kentinde kalan çocuklarla gerçekleştirdi. Etkinlik, 20 farklı bölgede toplam 15 bin çocuğa sinema keyfi sundu.

12.10.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Adıyaman Belediyesi, yaz sezonu boyunca büyük ilgi gören açık hava sineması etkinliklerinin finalini K-13 konteyner kentinde kalan çocuklarla gerçekleştirdi.

Belediyenin yaz boyunca sürdürdüğü açık hava sineması etkinlikleri, şehrin farklı noktalarında düzenlendi. Toplam 20 farklı bölgede kurulan açık hava sinema alanlarında, yaklaşık 15 bin çocuk sinema izleme keyfi yaşadı. Çocuklar, etkinlik boyunca belediyenin sunduğu patlamış mısır ve çeşitli ikramlarla sinema filmlerini izlerken, büyük bir mutluluk yaşadı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, açık hava sinema etkinliklerinin özellikle deprem sonrası çocukların moral ve motivasyonuna önemli katkılar sağladığını belirtti. Hem çocuklara hem de ailelerine sosyal aktiviteler sunmanın önemine vurgu yapan belediye, şehrin farklı noktalarında düzenlenen bu tür etkinliklerle çocukların yüzlerinin güldüğünü dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Depremzede Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği - Son Dakika

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