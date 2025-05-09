Adıyaman Belediyesi\'nden Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi

Adıyaman Belediyesi, içme suyu kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su yönetimini desteklemek amacıyla önemli bir adım attı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında, park, bahçe ve refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere saniyede toplam 175,5 litre debiye sahip yeraltı suyu kaynağına ulaşıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin metre sondaj çalışması gerçekleştirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi, bu proje sayesinde içme suyu ile sulama yapılmasının önüne geçmeyi ve bu yolla hem tasarruf sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında, yalnızca yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere yeraltı suyu elde ediliyor. Bu sular düzenli analizlerle kontrol edilecek ve yalnızca sulama sistemlerine yönlendirilecek. Şu ana kadar 6 farklı bölgede sondaj çalışması tamamlandı ve saniyede 175,5 litre suya ulaşıldı. Ayrıca 3 bölgemizde daha çalışmalar sürüyor. 2025 yılı boyunca toplamda 4 bin metre sondaj çalışması yapmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Tutdere, özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin önüne geçebilmek ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem alabilmek adına bu tür projelere öncelik verdiklerini vurguladı. Ayrıca vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak, sondaj çalışmalarının Yenimahalle, Yunus Emre, Siteler ve Bahçecik mahallelerinde kısa sürede tamamlanacağını belirtti. - ADIYAMAN