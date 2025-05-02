Adıyaman Belediyesi'nden YKS Hazırlığına Destek: Öğrencilere Tarih Gezisi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden YKS Hazırlığına Destek: Öğrencilere Tarih Gezisi

Adıyaman Belediyesi\'nden YKS Hazırlığına Destek: Öğrencilere Tarih Gezisi

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Perre Antik Kenti'nde bilgilendirici bir tarih gezisi düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin tarih ve kültürel değerlerle buluşmalarını ve sınav öncesi moral bulmalarını amaçlıyor.

02.05.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, kentin en önemli tarihi miraslarından biri olan Perre Antik Kenti'ne gerçekleştirilen bilgilendirici tarih gezisine katıldı.

Geziyle birlikte öğrencilerin, hem yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımaları hem de sınav öncesi farklı bir öğrenme deneyimi yaşamaları hedeflendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere, "Depremin ardından gençlerimiz oldukça zorlu bir sınav sürecinden geçiyor. Onların bu yoğun tempoda nefes alabilecekleri, tarih ve kültürle buluşabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Binlerce yıllık geçmişiyle Perre Antik Kenti, bu anlamda çok kıymetli bir miras. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden YKS Hazırlığına Destek: Öğrencilere Tarih Gezisi - Son Dakika

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