Adıyaman Belediyesi Personeline Afet Yönetimi Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Personeline Afet Yönetimi Eğitimi Verildi

Adıyaman Belediyesi Personeline Afet Yönetimi Eğitimi Verildi

Adıyaman Belediyesi, afet risklerini azaltmak ve yönetmek amacıyla personeline yönelik eğitim programı başlattı. Eğitimler, İsviçre insani yardım merkezi 'Solidar Suisse' ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.

16.12.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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Adıyaman Belediyesi ekiplerine afet yönetimi kapsamında eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi, afet risklerini azaltmak ve yönetmek amacıyla personeline yönelik bir eğitim programı başlattı. Eğitimler, İsviçre insani yardım merkezi "Solidar Suisse" ile 1 Haziran'da imzalanan protokol kapsamında gerçekleştiriliyor.

Belediyenin Afet, Risk Yönetimi Hazırlık ve Lojistik Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, BYS Group Genel Müdürü Tolga Kaskatı tarafından veriliyor. Beş gün sürecek olan program, sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 10 oturumdan oluşacak.

Eğitimin ilk gününde katılımcılara Türkiye Afet Müdahale Planı'nın genel yapısı aktarıldı. Program boyunca risk analizi ve yönetimi, veri toplama, uygulama ve strateji geliştirme konuları ele alınıp, eğitimin sonunda saha çalışması yapılarak teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Personeline Afet Yönetimi Eğitimi Verildi - Son Dakika

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