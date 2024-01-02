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Adıyaman Belediyesi Tüvtürk Kavşağında Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Tüvtürk Kavşağında Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarını Tamamladı

Adıyaman Belediyesi, şehre estetik görünüm katmak adına Tüvtürk kavşağında ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamladı. Eski Samsat Caddesi ve Tüvtürk kavşağında yapılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha yaşanılabilir bir Adıyaman için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi Tüvtürk Kavşağında Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarını Tamamladı
02.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:49
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Şehre estetik görünüm katmak adına çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, Tüvtürk kavşağında ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Daha estetik bir görünüm ve daha yaşanılabilir bir Adıyaman için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Tüvtürk kavşağında ağaçlandırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eski Samsat Caddesinde ve Tüvtürk kavşağında ışıklandırma çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Daha yaşanılabilir bir Adıyaman için çalışmalarımızı kent merkezinin her noktasında aralıksız şekilde gerçekleştiriyoruz. Eski Samsat Caddesinde ve Tüvtürk Kavşağında yapılan düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece seyahat eden sürücülerin daha güvenli şekilde ilerleyebilmesi ve şehre estetik görünüm katması için ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Adıyaman'ımız için hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Tüvtürk Kavşağında Işıklandırma ve Peyzaj Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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