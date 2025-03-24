Adıyaman Belediyesi Yaz Ayları İçin Haşere ile Mücadeleye Ağırlık Veriyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte haşere kaynaklı sorunların önüne geçmek isteyen Adıyaman Belediyesi, larva ile mücadele çalışmalarına ağırlık verdi.

Artan sıcaklıklarla birlikte haşerelerin üreme riskinin yükseldiğine dikkat çeken ekipler, özellikle sulak alanlar, su birikintileri, mazgallar, süs havuzları, dereler, sazlıklar ve rögarlar gibi alanlarda yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Ekip sayısını artıran belediye, çadır kentler ve konteyner kentler başta olmak üzere tüm şehir genelinde kapsamlı bir mücadele başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yazı daha huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva mücadelesinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının uzman ekiplerce yürütüldüğü ve doğal dengeye zarar vermemek adına gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı. - ADIYAMAN